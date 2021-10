Populaarsus tuli Carole jaoks üllatusena. Teel koju haakis end talle sappa kamp täisealisi, kes ta ära tundsid. «See on see TikToki-Taneli naine! Huvitav, kuhu ta läheb,» tsiteeris neiu noorukeid, kes tal pea kodu ukseni järel kõndisid. «Ei midagi hullu, ahistavat või õudset ei olnud. Ma käisin õhtul jalutamas nagu ikka vahepeal. Ma saan aru, et meedia tähelepanu on suur ja ma ei saa seda ära lükata, ning see on täiesti okei,» rääkis ta Elu24-le.