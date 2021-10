VIDEO ⟩ Politsei avaldas klipi Pirita tee kihutaja kinnipidamisest

Reedel avaldas liiklusjärelvalvekeskus video, millel on näha kolmapäeval Pirita teel mootorratturile järgnenud patrulli vaatenurka. Mäletatavasti jäi Narva maanteel politseile radarisse kaherattaline, mis sõitis 96 km/h.

Pealtnägijate klippide põhjal pakutakse, et Pirita teel politsei eest ära sõites olid kiirused veel suuremad, kuid seda osa politsei videos ei näidata. Meeletu kihutamine mootorratturit aga ei päästnud.

See ei jäänud ka ainsaks sigaduseks, millega kaherattalised samal päeval hakkama said. «Juhtimisõiguseta 24 -aastane mootorrattur põhjustas Reidi teel liiklusõnnetuse ja sündmuskohalt lahkudes jäi silma piirkonnas liikuvatele Tallinna kordoni piirivalvuritele,» kirjeldas liiklusjärelvalvekeskus.

Kuigi klipil on näha, et ka see piloot üritas pageda, saadi ta varsti kätte. «Kohtuotsuse kohaselt saab juht oma tegude üle pikemat aega järgi mõelda Kinnipidamiskeskuses,» märgiti postituses.