«Poissmeeste peo» Leila välgutab sotsiaalmeedias püstolit: kes järgmisena kuuli saab?

«Kes järgmisena kuuli saab?» kirjutab Leila Instagramis ja jagab relvast pilti. Lähemal vaatlusel selgub, et see on üheksamillimeetrise kaliibriga stardipüstol. Mis plaanid tal küll sellega on?

Elu24-le laekus möödunud nädalal vihje, et 12. augusti õhtul kella üheksa ajal varastas Rocca al Mare keskuse töötaja Prisma infoletist telefoni, mis oli kaupluses kaotatud ja sinna hoiule viidud. Kristiine ja Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos kinnitas Elu24-le, et selline juhtum leidis tõesti keskuses aset. «Toimunu menetlemine on politseile üle antud ja seetõttu me väga palju infot avaldada ei saa. Võime kinnitada, et antud isik keskuses enam ei tööta,» kommenteeris ta lühidalt.