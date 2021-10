Ecuadoris Guayaquili suurimas vanglas on nüüdseks olukord politsei ja sõjaväe kontrolli all

Ecuadori sadamalinna Guayaquili Penitenciaria del Litorali vanglas puhkesid vangide vahel lahingud, milles on senistel andmetel hukkunud 116 vangi. Vangla esindajate teatel võib surnukehade kindlaks tegemine võtta aega päevi. Lähedased ei tea, kas vangis olnud pereliige või sõber on elus või surnud, ning nad on valmis halvimaks.