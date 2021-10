VIDEO ⟩ Idaho koolides on keelatud kanda seljakotte koolitulistamise tõttu

Jeffersoni koolipiirkonna ülemjuhataja Chad Martin andis teada, et seljakotid ei ole enam mõnes koolis lubatud. Rigby põhikool ja keskkool, Farnsworthi põhikool ja Jeffersoni keskkool on esimesed, kus peab seda reeglit järgima.

Koolijuhid paluvad teha lastevanematel õppeasutusega koostööd ja hoida oma tulirelvad lastele kättesaamatus kohas. Samuti paluvad nad jälgida muutusi lapse käitumises, riietusstiilis ja isiksuses, et nad saaksid vajadusel lapsele kiiret abi pakkuda.

«Mul on usku meie koolisüsteemi ja politseisse, ma usun, et mu laps on kaitstud ja kõik saab korda,» rääkis üks lapsevanem Local Newa8-le.