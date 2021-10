PERSOON ⟩ «Poissmeeste peo» Carole: paljud arvavad, et mul on tähelepanuvajadus, aga selle peale ütlen, et äkki ongi. Kade oled või?

«Mulle meeldib üle võlli olla, ma lihtsalt ei põe midagi. Minu jaoks on hoopis need kiiksuga, kellel on midagi liiga palju kobiseda,» räägib Carole, kes sel nädalal tele-eetrisse jõudnud tõsielusarjas Kalvi-Kalle ja TikToki-Taneliga pidu paneb ning viimasega linade vahele jõuab. «Poissmeeste peo» 19-aastane staar räägib tööst lastekodulastega, võitlusest tervisehädadega ja ema õpetusest, mis on ta viinud selle telehooaja oodatuimasse reality'sse. Ainult Elu24s!



19-aastane Carole Raid on Tallinna tüdruk – linnapiiga, nagu tema kohta öeldud on. Oma päevi jagab ta töö ja kooli vahel, vaba aega selle kõrvalt palju ei jää. Carole käib veel gümnaasiumis, kuna läks kooli hiljem. Lapsepõlve veetis ta vanematega maailma avastades ega jõudnud seetõttu õppida. «Julgen öelda, et olen reisinud nii palju, et ei mäleta kõiki kohti, kus käinud olen,» räägib neiu.

Ta mäletab, et oli väiksena kui magnet, kellega taheti välismaal alati pilti teha. «Olin selline lokkis tüdruk. Ema kammis ja kammis, nägi kurja vaeva, vanaema ajas mind põllu peal kammiga taga. Siis olid mul juuksed täiesti lokkis,» meenutab ta. «Kui mina ei lubanud kammida, siis vanaema jooksis kammiga järele ja mina karjusin, et issi-issi, tule appi. Isa on olnud selline, kes mind kogu aeg hellitab,» räägib Carole.

Teiste aitamine on veres

Carole töötab täiskoormusega turvanaisena, ehkki saates nimetati teda vabatahtlikuks. Enam ta nii tihti vabatahtlikuks ei käi. «Siis ma käisin lastekodulastega mängimas, olen heategevuslikel üritustel kaasa löönud, aidanud korraldada,» selgitab ta, mida vabatahtlik töö endast kujutab. Teiste aitamine on Carolel enda sõnul veres.

Tõsielustaar Carole Raid Viimsis Lavendel Spa Hotellis. FOTO: Mihkel Maripuu / Elu24

«Lastekodulapsed ei ole kuskilt otsast teistest lastest või noortest halvemad,» teab Carole omast käest. «Inimestel on täiesti vale arusaam, et lastekodulastel pole midagi, lähme ja viime. Neil on palju rohkem asju kui tavaliste perede lastel. Neil on kohustus raha kulutada – iga kuu peab ära kulutama kindla summa.» Vabatahtlik töö on Carolele õpetanud, et oleme kõik mõneti sarnased. «Meil kõigil on omad mured, aga sihime tegelikult täpselt samasse kohta – et elus hästi läheks,» usub ta.

Carole on näinud nii häid kui halbu näiteid, milleni lastekodus kasvamine võib viia. «Enamik neist on kas ülemeelikud, vargad või valetajad, aga on ka selliseid, kellega tekib vau-efekt. Respekt, et oled oma raske elukäiguga sinnamaani jõudnud. Ja siis vaatan mõnda, kes teeb enesetapu …»