ELU25 ⟩ Urmas Sõõrumaa: Viime Tallinnas autod maa alla!

US: Me ei peagi minevikust lahti saama, küsimus on: mis sellega teha? Nagu me enne rääkisin, et Tallinna linnas peaks minema vähemalt 50% autosid maa alla. Ega neid ära ei saa kaotada. Nad tuleb kuhugi suunata ehk transformeerida. Selle energiaga on seal täpselt samamoodi. Et kui mingi energia on olemas, on ta tugevam või nõrgem, halb või hea. Tegelikult energiat ära kaotada ei saa, seda saab transformeerida. Ehk see ongi nagu pendel, mis käib ühest äärest teise ja tagasi. Ma arvan, et ma saan aru, millega me tegeleme ja võtame seda täie vastutustundega. Ja ma arvan, et kui te täna sinna lähete, tunnistavad kõik, et olukord on paremaks läinud. Meil on kolme aastane programm – tegeleda kõikide nende kannatuste ja hingedega, nende mäletamistega. Neid ei saa ära kaotada, neid saab mäletada ja mõnes mõttes nemad vajavad meie abi ja meie nende abi.