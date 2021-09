Brigitte tunnistas Elu24-le, et on telest pakkumisi saanud varemgi, kuid ükski idee pole piisavalt tugev olnud. «Selle saate formaadiga nägin, et sealt võiks midagi head tulla. Julgelt panin oma BSH pitseri sinna peale,» kiitis 26-aastane telenägu.

Kuigi Brigitte jäi «Armastuse maleva» avaosaga väga rahule, tunnistas ta, et ennast on ekraanilt paras piin vaadata. «Ma olen superkriitiline. Esiteks ütleks, et lugesin monotoonselt, nagu mingile loodussaatele loeks peale. Mulle käis enda hääl närvidele. Kuna oli nii soe, siis juuksed olid sorakad, mul oli siis veel akne,» kritiseeris Brigitte, kuid lisas, et see tunne läheb tal kiiresti üle.