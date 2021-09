VIDEO ⟩ Lätis teevad pahandust kaks tõenäoliselt Eestist pärit karujõmmi

Karupaar naasis mõni aeg hiljem, varuks veel mitmeid koerustükke. Ümber lükati kaks aias seisnud prügikasti ja kuivkäimla, vahendab Läti metsaamet. LSM -i andmetel on karudest teavitatud ka looduskaitseametit, kes omakorda vangutavad pead selle üle, miks mesikäpad küll nii julged on. Karude ükskõikse käitumise tõttu võib olukord eskaleeruda, kuid kuna karud on Lätis kaitseall, siis tehakse vajalikke samme vaid siis, kui see kujutab endast inimestele ohtu.

Looduskaitseamet plaanib alustada Eestiga koostööd. «Probleem on selles, et nad on tõenäoliselt pärit Eesti kaitsealadelt. Või on emakarule jahti peetud ja nad on omaette üles kasvanud kaitsealal, mistõttu pole emakarul olnud võimalust neid inimesi kartma õpetada. Järelikult on nad hoolimatud ja see tavapäratu käitumine kujutab endast ohtu. Parim lahendus oleks see, et teeme koostööd Eestiga, kus karujaht on lubatud ja lahendame selle konkreetse karuprobleemi,» ütles DAP direktor Gita Strode.