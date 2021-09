MINAJAKERSTI ⟩ Oled koos presidendiga poseerinud? Kersti Kaljulaidil on sulle üleskutse

Ta tunnistab, et aastate jooksul on olnud hulganisti meeldejäävaid hetki, kuid alati pole õnnestunud neid jäädvustada. «Neid mälestusi on tõesti palju. Ja kuigi alati ei ole olnud aega kõigiga ühiste piltide tegemiseks, siis tean, et paljudel teist on oma telefonis või kaameras pildid neist meie ühistest hetkedest. Jagage neid minuga ka, palun!» lisab Kaljulaid.