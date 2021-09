ARMSAD FOTOD ⟩ Näitleja Adeele Jaago tähistab tütre kolmandat sünnipäeva

Täpselt aasta tagasi, tütre teisel sünnipäeval, andis Jaago välja singli «Emani», mis on pungil õrna, hellitavat ja atmosfäärilist energiat. «Lugu on sündinud ideest, et iga lapse taga on ema, see pala on pühendus kõikidele emadele ja vanaemadele. Laul sellest, kuidas kõik teed, nii sirged kui konarlikud, viivad ringiga koju tagasi – emani,» selgitas ta toona loo tagamaid.