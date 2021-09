Foto on illustratiivne.

Kui hambaarsti juures käimine on enamiku jaoks üsna tavapärane, siis leidub ka eestlasi, kes pole hambaarsti näinud viimase 20 aasta jooksul mujalt kui telerist või pildi pealt. «Mitu hammast lagunes nii ära, et ainult loksuvad killud jäid alles. Need olen samuti ise igemest välja tirinud,» tunnistab kolmekümnendates naine.