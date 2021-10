Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares ütleb, et alates 2006. aastast on jäänud Eestis lahendamata 89 tapmist või mõrva. «Viimastel aastatel on lahendamata tapmisi ja mõrvu võrreldes varasemaga vähem,» kinnitab ta.