PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kohtunik selgitab, miks Saaremaa surmakutsar leebema karistuse sai

Tallinna ringkonnakohus otsustas teisipäeval, et Reinarti tegu ei saa käsitleda mõrvana, nagu leidis aprillis maakohus. Ringkonnakohtu põhjenduste järgi polnud tegu mõrvaga, sest puudus tahtlus tappa, ning kohus otsustas, et Reinart on süüdi hoopis liiklusnõuete rikkumises.

Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumisse kuuluv kohtunik Sten Lind selgitas, et ehkki konkreetse juhtumi puhul pole tegu mõrvaga, ei ole välistatud, et autoroolis oleks võimalik mõrva toime panna, kui on olemas tahtlus.

Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Sten Lind. FOTO: Kanal 2 «Reporter»

«Põhimõtteliselt on võimalik ka see, et liiklusolukorras pannakse toime mõrv, aga see sõltub, kas inimesel on teiste surma suhtes tahtlus või mitte,» selgitas Lind «Reporteris».