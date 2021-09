FOTOD ⟩ Mart Poomi vanim poeg sõudis abieluranda: kui Rebeca altaril minu poole kõndis...

Paar päeva pärast pulmi tõdes Markus Elu24-le, et tunne on endiselt suurepärane. «See kauaoodatud päev oli imeline ja üle ootuste äge – jääb eluks ajaks meelde.» Südamliku etteaste tegi pulmas ka Markuse 17-aastane vend Andreas, kes laulatuse ajal laulis.

Rebeca nentis, et läheb veel aega, et kõik kohale jõuaks. «Peaaegu viis kuud planeerimist oli nii väärt ja mina, kes polnud kunagi varem korralikus pulmas käinud, saan öelda, et kõik oli täpselt nii, nagu ette kujutasin,» tõdes ta.