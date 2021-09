Kas vaimulik Jüri Pallo on Eesti Evangeelse luterikiriku poolt ära neetud? Ususõda EELK juhi Urmas Viilma ja Pallo vahel läks suuresti lahti just koroonakriisi ajal ning pinged ei paista vaibuvat. «Ma olen jumala armust ilma jäetud selle Urmas Viilma kirja alusel,» on Pallo pettunud.