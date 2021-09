GALERII ⟩ Tapetud videoblogija Gabby Petito ärasaatmisele kogunesid sajad inimesed

USAs otsiti üle nädala teadmata kadunud videoblogijat Gabby Petitot. FBI teatas möödunud pühapäeval pressikonverentsil, et samal päeval avastati Tetoni maakonnast Wyomingist noore naise surnukeha. Peatselt kinnitasid ametivõimud, et see oli augusti lõpus kadunuks jäänud 22-aastane Petito.