PILTUUDIS ⟩ Näitleja Amber Heard ajas emmed pahaseks: nii ei hoita last!

Nüüdseks suletud kommentaariumis noomisid Amberit mitmed ta jälgijad, kes pöörasid tähelepanu sellele, kuidas ta oma pisitütart hoiab. «Lapsevanemana tunnistan, et iial ei hoiaks ma oma last nii,» kirjutas üks. «See, kuidas Amber Heard oma last hoiab, on ohtlik,» tõdes teine. «Sellise pildi lavastamiseks oma last nii hoida on ohtlik,» nentis ka kolmas.