PILDID ⟩ Jumalaga puberteet! Kim Kardashian oli nooruspõlves tõeline «paha tüdruk»

«Märkasin, et täna on ülemaailmne tütarde päev, mistõttu pühendan järgneva postituse oma emale ja mu tütardele, kui nad kord teismelised on,» kirjutas Kim Kardashian Instagramis ja jagas aastatetaguseid pilte. Noorel Kimil olid seljas lohvakas teesärk ja teksad, mis peaaegu et jalast vajusid. Kirsiks tordil oli tumedates toonides meik.

Tõsielustaar jätkas sarkastilisel noodil naljatamist. «Mina ei olnud kunagi süüdi, ma lihtsalt kuulasin, mida mu vanem õde ja ta sõbrad ütlesid. Nad olid nii halvad eeskujud, kuid mina olin täiuslik ja selle pärast ma ka vabandan.» Kimi postitus pakkus tema jälgijatele palju nalja. «Jah, sa olid lausa kullatükk!» naeris õde Khloe. «Oh need vanad head ajad! Jumal tänatud, et me need üle elasime,» kirjutas kommentaariumis Kimi ema Kris Jenner.