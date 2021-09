ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: naiste enamusest maailma parlamentides. Kas me seda tahaksime?

Euroopa progressiivselt mõtisklevat naissugu on tabanud ajutine tagasilöök, pauk käis sel hetkel, kui Islandis, kus valimised toimusid eelmisel nädalal, otsustati miskipärast hääled uuesti üle lugeda. Selgus, et feministlik ilutulestik tuleb peatada, kui ootamatult ilmnes, et algse valimistulemuse asemel Islandi tüüri juures Althingis – sealne Riigikogu – ei saa toimetama mitte 33 naist 63 liikmest, vaid 30 naist. Naiste enamus jäi napilt ära.

Nii peab mainima, et Euroopa naiste rekord kuulub endiselt rootslaste kätte. Seal on olnud 50 % naisi ühes olulises kollektiivis, mis on ansambel ABBA ning 47 % naisi teises olulises kollektiivis – parlament.

Ka naistele ei ole miski inimlik võõras, kaasa arvatud etableerumine, korruptsioon ning nüridus. Kas te Mailis Repsi ja Ester Tuiksood mäletate?

Naiste vähene esindatus terendab Euroopas pidevalt kilbil, ajakirjanduses ja ühiskondlikes debattides, sealjuures ka Eestis, kus meil annavad tooni põhiliselt mornid ja ülbevõitu vanamehed, ehkki päris kainelt mõeldes on raske põhjendada, miks peaks ühe või teise sugupoole ülekaalu käsitlema negatiivselt – kui tuletada meelde, et valiku on teinud justkui kõik kodanikud, olgu nad siis mehed või naised.

Tavaliselt viidatakse naiste kaasamisele kui igati progressiivsele võimalusele ning siin ei taha sugugi vastu vaielda. Äkki muutub midagi lahedamaks, kui tüberate ning tolmusevõitu taatide asemel toimetavad võimukoridorides ringi uued näod, miks mitte ka värskemalt mõtlevad naisnäod.

Paraku näitab aga inimgeograafia meile ilmekalt, et kusagil otsustavas büroos üht sugu teise vastu välja vahetades ei tähenda see üldse, et käitis ise oma olemuselt muutub. Ka naistele ei ole miski inimlik võõras, kaasa arvatud etableerumine, korruptsioon ning nüridus. Kas te Mailis Repsi ja Ester Tuiksood mäletate?

Maailmapallile on laiali pillatud nii mõnigi riik, kus enamus võimutüüri juures olijatest on naised, aga vaevalt, et meie neisse riikidesse kohe esimese asjana vabatahtlikult elama koliks.

Rwanda, 61 % parlamendist naised

Kõigepealt hakkab silma Rwanda, kus naiste enamus parlamendis (61 %) tekkis täiesti iseenesest, ilma rahvusvaheliste konverentside, koolituste, naisõigusluse kuulutuse ning ÜRO näpuviibutusteta.

Rwandas tulid kodanikud valima ja valisid naised enda eest otsustama, sealjuures juba mitmendat parlamendikoosseisu järjest.

Ometi on Rwanda riik, kus on tehtud mitu tõsist proovi end ise ära hävitada ning siin pean ma silmas sealseid tapatalguid, mis kipuvad nüri järjekindlusega korduma.

Kuna Rwandas tapeti ühe sellise konflikti ajal 10 000 inimest ööpäevas, teeb see 7 tapmist minutis.