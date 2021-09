ABSOLUUTNE KONTROLL ⟩ Britney Spears ei tohtinud endale isegi sushit osta

Pop-laulja Spears, kelle väärtuseks hinnatakse ligikaudu 60 miljonit, ei saanud endale «lubada» kingi mida vaateakendele vaadates ihaldas. Samuti ei lubatud teha lihtsamaid oste nagu näiteks sushi või muu meelistoit, vahendab Independent.

«Controlling Britney Spears» on järg dokumentaalfilmile «Framing Britney Spears,» mis anti välja selle aasta alguses. Mõlemad filmid võtavad luubi alla pop-laulja keerulise elu lavalaudadel ja tema võitluse eeskoste alt vabanemiseks, millega kontrollitakse tema rahalisi seise, ärilisi tegevusi ja isiklikku elu.

Dokumetaali paljude paljastuste hulgas selgub, et väidetavalt ei lubatud tal nautida tal ka elu väiksemaid mõnusid oma raha eest.

Latisha «Tish» Yates'i ( Spearsi endine peastilist) väitel oli ta ise tunnistajaks, kui Spears'i isa Jamie ja tema rahaline juht Robin Greenhill keeldusid laulja kõige lihtsamate soovide täitmisest.

Yates rääkis kuidas Britney küsis, «kas me võiks täna õhtuks võtta sushit», mille peale olevat Robin Greenhill talle vastanud: «Sa sõid sushit eile, see on liiga kallis. Sul pole seda vaja.»

Teisel juhul nägi Spears väidetavalt poes talle meeldivaid Skechersi kingi ja uuris, kas keegi võiks talle need osta. Yates nõustus, kuid Spearsi mänendzer ütles, et pop-lauljal pole piisavalt raha Skechersi jaoks, vaatamata sellele, et Spearsi varanduse väärtuseks hinnatakse 60 milljonit dollarit.

Yatesi sõnul ostis ta need jalanõud ise oma raha eest ja toimetas need salaja Spearsile.

Samal ajal maksis Jamie Spears iseendale palgana dokumentaali kohaselt 16 000 dollarit kuus- 2000 dollarit rohkem, kui ta Spearsile iga kuu eraldas.

Spearsi advokaadi poolt esitatud dokumentide põhjal kulutas Jamie Spears lisaks 2000 dollarit kuus oma kontori ülalpidamiseks ning teenis veel 1,5% kõigilt laulja esinemiste ja kaubamärgiga seotud tuludelt.

Britney Spears on võidelnud, et pääseda vabaks isa Jamie Spearsi eeskoste alt.

Ühe süüdistusena tuuakse ka välja, et Jamie Spearsi poolt palgatud turvafirma jälgis Britney telefoni eravestlusi ja panid tema magamistuppa diktofoni.

Turvafirma advokaadi poolt «Good Morning America'le» esitatud avalduses seisab, et «Black Box» on alati tööd teinud professionaalselt, eetiliselt ja legaalselt ning nad on aastaid taganud Britney Spearsi turvalisuse.

Jamie Spears'i advokaadi sõnul toimus tema tegevus Britney'ga kooskõlastatult ja tema advokaadi ning kohtu nõusolekutega. Jamie kinnitab, et tal ei ole ligipääsu Britney telefonikõnedele, häälsõnumitele ja SMSidele.