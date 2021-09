Kui staarisaate kaheksandasse hooaega osalejaid otsiti, polnud Johanna aga esimene, kes end kirja panema tõttas. «Kui nägin uudist, et tuleb jälle superstaarisaade, siis mõtlesin, kas ikka tahan minna või mitte, püüdsin ennast kuidagi kõhklema panna, et kas see on ikka mõistlik. Sisimas teadsin, et lähen sinna nagunii. See on selline väljakutse, mille lihtsalt pidin vastu võtma. Eks ma püüdsin ennast veidi petta,» tunnistab neiu.