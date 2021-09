Briti kaunitar Rachael Huckle põeb haruldast autoimmuunhaigust, mille tagajärjel kaalus ta ühel hetkel kõigest 25 kilogrammi. Naise sõnul võlgneb ta oma elu täiskasvanute veebilehele Onlyfans, kuna just seal teenitud raha on aidanud tal vajalikku ravi saada - see on tema elu aga täielikult muutnud!