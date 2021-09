Miks sa Valga volikogu esimees vallalt tasuta reklaampinnad?

Anonüümsust palunud Valga kodanik rääkis Elu24-le, et Valga vallavalitsus andis reklaamipinnad tasuta Lauri Drubinšile, kes on Valga vallavolikogu esimees. Durbinš kandideerib Reformierakonna nimekirjas esinumbrina Valga volikokku ning on praegu ka Tõrva asevallavanem.

Allika väitel sai Drubinš reklaamipinnad vallalt tasuta seetõttu, et Valgas on valimiste perioodil valimisreklaam tasuta ja volikogu esimees oli olnud esimene ja ainus, kes seda reklaamikohta endale soovis.

Valga linna telliti suve alguses kümme uut bussipeatust, kuhu ei olnud senini meile teadaolevalt reklaame paigaldatud. Ühtegi dokumenti või korda reklaamipinna müügiks ei ole Valga vallavalitsus koostanud.

Valga valla bussipeatuses olev Reformierakonna valimisreklaam nende nimekirjas kandideerijatest. FOTO: Erakogu

Küsisime kommentaari endiselt Valga vallavanemalt Ester Karuselt, kes on praegu opositsioonis ja kandideerib Keskerakonnas. «Tõepoolest, vallavanemana tellisime jaanuaris uued bussipeatused. Mäletan, et plaanisime bussipeatuste reklaamipindade rendiks teha konkursi. Senini vallavalitsus minu teada konkurssi korraldatud ei ole ja bussipeatused seisid tühjana, kuni ilmusid sinna Lauri Drubinši ja Reformierakonna reklaamid,» rääkis ta.

«Teistele poliitilistele kandidaatidele enne valimisi valla poolt reklaamipinda ei ole pakutud,» tunneb Karuse ebavõrdsust. Ta ei pea õigeks, et vallavara, sel juhul bussipeatused, antakse tasuta kasutamiseks lisaks selle, et valimisreklaam on reklaamimaksuvaba.

Vallavara kasutamist reguleerib vallavara kasutamise eeskiri, mis on ka Valga vallal olemas. Üldjuhul antakse vallavara kasutada vallavalitsuse otsusega ja tasuta vaid avalikes huvides.

Kui vallavara enda või kolmandate isikute huvides tasuta kasutatakse, võib see olla omastamine. Karistusseadustiku paragrahvi 201 järgi võib sellist tegu karistada rahalise või lausa kuni viieaastase vangistusega.

Küsisime ka Lauri Drubinšilt kommentaari selle kohta, kuidas tal ikkagi õnnestus reklaamipinnad valimiste ajaks tasuta saada. «Esitasime reklaami paigaldamiseks taotluse. Erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ning reklaam ei kuulu maksustamisele,» vastas Drubinš lühidalt.

Püüdsime saada täpsemat selgitust, kas vallavara kasutatakse kõnealusel juhul õiguspäraselt. Drubinš rõhutas seepeale taas, et valimisreklaam ei kuulu maksustamisele ja vallavalitsus on andnud nõusoleku.

Monika Rogenbaum Valga volikogu istungil täna 24.09.2021 FOTO: Kuvatõmmis Zoomi keskkonnast

Palusime tal saata meile vallavalitsuse otsuse ja nõusoleku, kuid õhtuse volikogu istungi tõttu polnud tal selleks väidetavalt aega. Avalikule volikogu istungile, mis toimub ka Zoomi keskkonnas, kus arutati ka bussipeatuste reklampinna tehinguid, me ligi ei pääsenud. Sisenemiseks nõuti ees- ja perekonnanime, kuid vastata sellele palvele ei saanud, kuna vestlus oli blokeeritud.

Uurisime Valga vallavalitsuselt, kuidas ja mille alusel otsustati volikogu esimehele Drubinšile ja Reformierakonnale reklaamipinnad eraldada. Kahjuks ei õnnestunud ühtegi vallavalitsuse liiget ja vallavanemat Monika Rogenbaumi telefonitsi kätte saada. Põgusalt vastas küsimusele meediaspetsialist Lea Margus, kes enda sõnul infot jagada ei oska, sest peab selleks enne ka ise vallavalitsuse liikmetega ühendust võtma.

Sellelt pildilt on näha, kuidas ei ole võimalik meil Zoomi keskkonnas ennast tuvastada, peale seda, kui meid avalikult istungilt eemaldati. FOTO: Kuvatõmmis Zoomi keskkonnast

Uurisime kuidas on teistes Eesti väikelinnades korraldatud omavalitsusele kuuluvate reklaampindade kasutamine valimiste ajal.