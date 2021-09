VIDEO JA PILDID ⟩ Kliimastreik ajas noored kokku: meil pole tagavara planeete!

Tallinnas kogunesid noored kliimaaktivistid Vabaduse väljakule, kus koos lauldi lausa regilaulu. Seltstskond oli üsnagi suur, kuid inimesed üsnagi tagasihoidlikud oma streikimisega. Silma jäi meile nooruke Maria suure plakatiga, millele oli pähe tõmmatud punane kilekott. Inspiratsiooni plakati jaoks sai ta «Mitte Tallinn» Facebooki lehelt, kus üks inimene oli teinud kalkulatsioonid seoses Talllinna uute jalgratta teede jaoks kasutatud punase plastiku osas. Nimelt võrduvat Soomes toodetud 100 tuhat liitrit punast plastikut 28 500 000 kilekotiga. «See on hiljutine näide pealinnalt, mis nimetab end rohepealinnaks, mis tituleeriti lausa üheks kümnest Euroopas. Samal ajal teeb aga linn populismist tulenevaid otsuseid, et oleks see llinnuke kasti tehtud. Tegid nüüd rattateed ära aga seda tehti väga kosmeetilisel ja keskkonnavaenulikul viisil. Selle paigaldamise protsess läks nihu, et osa sellest plastikust kohe algusest ei jäänud asfalti külge kinni ja see uhuti lihtsalt vihmaga ära,» kardab ta, et oleme seda mürgist ainet juba sisse hinganud ning osa võib juba olla ka meie joogivees.