Seksi õppetundide staar Mimi Keene avaldas 3.hooaja kõige miinilkuma stseeni

Tõsielusarja «Seksi õppetunnid» staar Mimi Keene avaldas stseeni, mis tekitas talle ülimat piinlikust. Tuleb välja, et see pole isegi seotud seksiga, kirjutab Ladbible.

Keene mängib selles osas õelat tüdrukut Ruby Matthewsi. Tegemist on tegelikult väga tõsise stseeniga, kus tal tuleb kanepipläru kokku rullida, kuid mingil põhjusel ajas see teda punastama.

«Ma tegin seda ja üritasin välja näidata, et olen selles hea. Tehti väga palju kaadreid, kus ma üritan ja üritan, kuid lõpuks lõhkusin kõik ära. Mul ei jäänud hiljem muud üle, kui teeselda, et mul on see näppude vahel,» tunneb ta suurt ebamugavust.