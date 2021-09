USAs otsiti üle nädala teadmata kadunuks jäänud videoblogijat Gabby Petitot. FBI teatas pühapäevasel pressikonverentsil, et samal päeval avastati Tetoni maakonnast Wyomingist noore naise surnukeha. Tänaseks on ametivõimud kinnitanud, et see oli augusti lõpus kadunuks jäänud 22-aastane Petito, kuid paljud neiu surmaga seotud asjaolud tekitavad siiani küsimusi.