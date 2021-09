Jutt käis teisipäeval Elu24s ilmunud artiklist, milles tudengineiu kirjeldab, kuidas sattus eelmisel nädalal Kopli trammis liputaja otsa, kes oli tõenäoliselt narkootikumide mõju all või vaimselt haige. «Vaatasin tema poole ja mul läks veidi aega enne, kui see kohale jõudis. Ja siis mul klikkis ära, et tal on peenis pükstest väljas ja ta lehvitab sellega, konkreetselt mängib sellega. Ja samal ajal vaatab mulle silma ja naerab,» meenutas neiu.