Pärast Covid-19 suuremat pandeemialainet on maailm hakanud vaikselt taas avanema. Nii on inimestes taas avaldunud meeletu reisikihk, mis on ka suure hulga kodumaistest reisisellidest viinud erinevatesse Lõuna-Euroopa populaarsematesse sihtkohtadesse. Meie teekond viis meid Lõuna-Portugali, kust leidsime eest ookeani, silmipimestavalt kaunid vaated ja suvesooja, mida jagub selles riigis veel pikalt.



Septembri esimesel nädalal, kui kool oli juba alanud, otsustasime perega pikendada suve ühe nädalavahetuse võrra ja läksime päikest otsima Lõuna-Portugali. Meid tervitanud soe ja päikeseline Algarve kihas elust ja turistidest. Kohvikud, rannad ja kõik muu, mida üheks puhkuseks läheb vaja, oli avatud ning külalisi võeti vastu vaat, et avasüli. Tuleb tunnistada, et see kõik oli üle ootuste mõnus arvestades, et alles mõni kuu tagasi Algarve kiratses, sest ranged Covid-19 pandeemiast tingitud piirangud olid võtnud paljudelt peamise elatusallika.

Ka Algarve turismiameti president João Fernandes tõdes Elu24-ga rääkides, et Portugal on üks Euroopa riike, mis kannatas pandeemia majandusliku mõju all kõige rohkem. Muu hulgas just seetõttu, et turism on riigi majanduse üks olulisemaid sektoreid. «Portugali peamise turismipiirkonnana tundis Algarve seda mõju väga erilisel viisil, eriti arvestades, et peaaegu 75 protsenti selle turismist sõltub välisnõudlusest, mis oli ilmselgetel põhjustel tõsiselt mõjutatud,» sõnas Fernandes.

Kuigi tihti on meie pere valinud puhkusepaigas võimaluse rentida endale korter, siis Algarve'i minnes otsustasime kasutada reisikorraldaja teenust ja võtta hotellis täispakett. Nii langes meie valituks Novatoursi poolt pakutav Alvor Baia Resort hotell, kus on loodud kõik tingimused mõnusaks ajaveetmiseks nii täiskasvanutele kui ka näiteks sülelastele. Teame seda hästi, sest meie seltskonna noorim liige on vaid neli kuud vana.

Muide, selle sama Baltimaade suurima reisikorraldajaga on võimalik kuni 9. oktoobrini igal reedel sõita Algarve'i otse Tallinnast. Mitmed eestlased, kellega oleme Portugalis puhkamisest rääkinud, on seni toonud välja, et omal käel on näiteks perega sinna tülikas minna, sest puudub otselend. Kuid nüüd on reisinäljaste jaoks ka see probleem lahendatud.

Algarve haldusala pealinn Faro hakkab pandeemiajärgselt taas tärkama, sest turistid on oma tee Lõuna-Portugali taas üles leidnud. FOTO: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

