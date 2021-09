ELU25 ⟩ RETSEPT: Henn Põlluaasa kohtumine kartulikarriga

"Teid on liiga palju! Mulle on neil aastatel laekunud korduvalt Uutest Uudistest infot, puhast kulda, kus pajatatakse, et Euroopa Liit plaanib Eestisse tuua 10 miljonit hindut! See meile ei sobi!" Põlluaas kaapis bussi aknapuhastajaga sügelema hakanud vuntsi ning pistis suhu keedetud kartuli.