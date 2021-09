VIDEO JA FOTOD ⟩ Murtud südamega Uudo Sepp saabus Tallinna: ei usu, et enam kokku läheme

Pühapäeva hommikul teatas Uudo nukras videos, et on Kendra Katrinaga Türgis reisil olles lahku läinud. «Eks mul oli väga tore ja ma loodan, et tal ka oli. Lihtsalt vahel inimesed ei saa omavahel läbi ja ehk ongi aeg minul endal ka natuke endale keskenduda, sest ma pole seda kaua aega teinud,» rääkis muusik ja tänas Kendrat.

Kendra selgitas hiljem Elu24-le, et kõik algas reisil väikesest tülist. «Tülid tulevadki täiesti lambist, inimesed keevad üle. Ta ütles, et ei armasta mind enam, ei taha minuga koos olla ja läheb välja. Ütlesin, et oota, Uudo, isegi kui lahku lähme, siis palun arutame selle asja rahulikult lahti. Siis ta vaatas mind kurjalt, ütles, et lase mul minna, ja tõukas mind eemale,» kirjeldas ta.