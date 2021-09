Muusikalitäht Hedi Maaroos viidi Londoni lennujaamast ülekuulamisele

Noor muusikalitäht käis «Õhtu!» saates ka tänavu märtsis, kui oli lõpetanud Inglismaal READ College'i. Maaroos rääkis toona, et tema tee muusikalinäitlejana sai alguse Vanemuise teatrist. «Enne ei olnud ma muusikalidega kokku puutunud. Mul oli võimalus Vanemuisesse tööle minna, minu jaoks oli see väga suur üllatus, sest ma ei teadnud sel momendil muusikalidest mitte midagi,» rääkis noor lavatäht.

Maaroos meenutas, et avastas Vanemuise teatrist armastuse muusikalide vastu. «Kuna Eestis ei ole väga palju võimalusi muusikaliteatri osas, soovitati pigem vaadata väljapoole, eriti just Inglismaale,» rääkis naine.

Maaroos rääkis kevadel saates, et on vastu võetud Londoni tippmuusikalikooli London School of Musical Theatre, kuid vajab toetajaid, et kõrge õppemaksuga toime tulla.