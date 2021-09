FOTO ⟩ Linnar Priimäest sai neljakordne vanaisa: kaks poissi ja kaks tüdrukut!

Linnar Priimägi on juba neljakordne vanaisa. «Ei tea, kas neid enam juurde tulebki. Neli on ikka hea! Kaks on poisid ja kaks on tüdrukud. Hedvigil kaks poissi ja Tristanil kaks tüdrukut – väga vahvad plikad!» rääkis ta Elu24-le.

Pisipõnniga kohtumist peab veel pisut ootama. «Nemad on ju Brüsselis, Joosep sündis Brüsselis. Hedvig töötab ju Euroopa Liidus, et no kunas ta nüüd reisimiskõlbulikuks osutub. Eks nad siis tulevad ja vaatavad!» ootab Priimägi põnevusega.

Poisile anti armas nimi – Joosep. «HEDVIGILT RÕÕMUSÕNUM. Joosep sündis eile kell 14.45 mõõtudega 4230 g ja 53 cm,» teatas ta Facebookis.