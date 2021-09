Hinnatud trummar teatas pühapäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et kell 23 nägi Tallinna Pelgulinna sünnitusmajas ilmavalgust pisike tüdrukutirts, kellele pandi nimeks Luna.

Noevere tunnistab Elu24-le, et teise lapse sünd oli tema jaoks rahulikum. «Ma ei olnud nii närvis ja üleüldse oli kõik eelmise lapse sünnist väga hästi meeles,» ütleb ta ning lisab, et nad said seekord arstidelt ja ämmaemandatelt suisa kiita. «Me nagu vanad kalad juba,» muigab ta.