RÕÕMUSÕNUMID ⟩ Näitleja Liisa Pulk on taas beebiootel

Reede õhtul toimus Alexela kontserdimajas järjekordne Eesti filmi- ja teleauhindade gala, kus jagati parimatest parimatele auhindu. Galale oli kohale tulnud mitmed tuntud inimesed ning taoliste üritustega on kord nii, et ükski asi ei jää märkamata.

Nimelt piilus näitleja Liisa Pulga kleidi alt välja pisike kõhuke, mis vihjas sellele, et naise perre on teist last oodata. Elu24 võttis Liisaga ühendust: «Tänan õnnesoovide eest. Uudis on õige.»