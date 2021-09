HÄIRIVAD FOTOD ⟩ Sadu linde lendas vastu Maailma kaubanduskeskust: see oli nagu õudusunenägu!

Esmaspäeva ööl vastu teisipäeva kukkus sadu linde New Yorgi tänavaile. Linnud ajas spetsialistide sõnul segadusse akende peegeldus ja neist tulev valgus.

New York City Auduboni linnukaitserühma vabatahtlik Melissa Breyer kirjutas Twitteris, et korjas 14. septembril üles 226 surnud laululindu. Kokku olevat The Independenti andmeil neid tänavail ligi 300.