Eesti suurimaid kväärpidusid väisavad sel nädalavahetusel drag-esinejad Lätist

«Tulin siia, et kohtuda ja luua sidemeid kvääride eesti esinejatega ja et näidata üles solidaarsust Balti kväärkogukonnaga. Teen seda lõbutsedes,» selgitab «Home Drag Race’i» sarjas võistelnud Vencheska Baltique, kelle esimene etteaste Eestis jõuab lavale reedel Sveta baari peol «BÄM!: The September Issue».