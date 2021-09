LAULEV KAST? ⟩ Liis Lemsalu ja Stefani Eesti Laulu lavadekoratsioonid said uue elu

Kuigi esialgu taheti panna kastide sisse tantsijad, siis see plaan kukkus kahjuks läbi. «Rangemaks läinud Covidi-meetmete tõttu ei olnud tantsijate osalemine lubatud,» rääkis Liis Lemsalu mänedžer Sandra Sersant Elu24-le.

«Mul süda ei lubanud peale esinemist neid kaste lihtsalt ära lammutada ja otsisin väljundit, kuidas neid uude ringlusesse saata. Otsing viis kokku Uuskasutuskeskusega. On suur rõõm, et tänaseks teenivad need väärikalt sellisel viisil,» rõõmustas ta.

Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Esma Kassaki sõnul soovitakse koguda küll asju, aga ei leita selleks sobivat kohta. «Üks paraja suurusega ja vajaliku infoga kast sobib aga suuremasse asutusse hästi asjade ära toomiseks,» kirjeldas ta tekkinud ideed.

Eesti Laulu lavadekoratsioonid tundusid selleks täiuslikud. «Aasta alguses jõudsime väikestviisi ka oma projektini meisterdada kogumiskast, kui ühes Facebooki grupis hakkas silma, et jagatakse valgeid pealt auguga kaste. Tegemist oli Liis Lemsalu mänedžeriga, kes otsis korra Eesti Laulu lavasõul kasutust leidnud ja seejärel koroonapiirangutest tingitult seisma sunnitud kastidele uut rakendust,» meenutas Kassak, kel hakkas kohe mõte jooksma. «Kui suurepärane võimalus see on: päästame kastid ja anname neile uue ülesande,» lisas ta.

Kiirelt võeti ühendust Lemsalu mänedžeriga, kellele see idee väga meeldis. «Mõnes mõttes saab niimoodi ring täis, sest Uuskasutuskeskus toetab omakorda erinevaid artiste nende muusikaprojektide elluviimises. Sellesama «Doomino» retrohõngulise video jaoks laenutati teise ringi asju näiteks ka Uuskasutuskeskusest,» nentis Kassak.

Uuskasutuskeskuse tees on «igal asjal on oma lugu». Nõnda on ka kogumiskastid ehe näide taaskasutusest, millel on oma vahva lugu. «Selleks, et see lugu kestaks, on muude kirjade ja piltide kõrval kastil QR-kood Liis Lemsalu ja Stefani «Doomino» muusikavideole. Nagu laulev kast,» rääkis turundusjuht.

Rändkastid on leidnud tee mitme rohelisema ettevõtte kontorisse. Lisaks sellele, et seda võimalust asutustele pakutakse, on firmad ise kastide vastu huvi üles näidanud. «Seejuures oleme saanud tagasisidet, et mõni ettevõte on juba ka ise lahendanud kasti mure ja tekitanud endale püsiva kogumiskasti,» tõdes Kassak rõõmsalt.

Tänaseks on kastid kogumas käinud juba Bigbank Eestis, DHL Express Estonias ja La Ecwadori agentuuris. Äsja on jõudnud kastid töötukassa keskkontorisse ja G4S Eesti peamajja ning on teel ka Coop Eesti Keskühistusse ja LHV Tartu kontorisse. Siis kui kast saab täis, läheb Uuskasutuskeskuse kaubik seda tühjendama ja viib ka kasti järgmisesse sihtkohta.