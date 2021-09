VIDEO ⟩ Justin Bieberi abikaasa sai galal külma vastuvõtu osaliseks: varjas pisaraid päikseprillidega?

Huultelt lugedes on näha, kuidas laulja avaldab hüüete taustal abikaasale armastust. Fännid spekuleerivad, et rahva karjed tõid Haileyle lausa pisara silma. Videos näeb, et ta palub oma assistendilt päikseprille ja paneb need ette. Samas tuuakse välja võimalus, et tal kippusid silmad vesiseks minema hoopis kaamerate ereda välgu tõttu.