Paljud inimesed kasutavad arvutamisel sõrmi, kuid mitte igal pool ei tehta seda samamoodi. Milline sõrmedega arvutamise meetod on parim? Kas kasutada tuleks viit sõrme või kõiki kümmet? Kas alustada tuleks pöidlast või nimetissõrmest? Paremast käest või vasakust? Sõrmedel arvutamine on lihtne ja inimestele omane, mistõttu arvatakse, et seda tehakse kõikjal ühtmoodi, kuid nii see ei ole.