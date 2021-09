HÄMMASTAV PILT ⟩ Tallinnas lõhkusid šampinjonid kõnnitee

«Liigi poolest on mingi šampinjon,» pakkus Kamenik. «Ei tea, kui tugev peab jõud olema, et purustada nii paksu asfaltbetooni kihti?» Tegelikult eksisteerib ka liik nimega linnašampinjon.

Linnašampinjon ongi tuntud raevuka jõu poolest sarnaseid pahandusi teha. Lisaks on see ka söödav seeneliik. Kas pildistatud seen aga sama liik on, pole kindel.