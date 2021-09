Elektrihind on Eestis viimastel kuudel kasvanud peadpööritava kiirusega. Kui mais püsis elektri börsihind veel alla 50 euro megavatt-tunni eest, siis iga edasine kuu on toonud uue tippmargi. Augustis kerkis kuu keskmine hind juba 87 euroni ning ka september on alanud üle 100 euro suuruste päevahindadega.