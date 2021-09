Mereväelased postitasid 3. septembril Elba saare vetest leitud haist fotod sotsiaalmeediasse ja küsisid, mis kala see olla võib, teatab livescience.com.

Asjatundjate hinnangul on see tääk-vinkelhai (Oxynotus centrina), kelle nägu meenutab tõesti sea oma, mistõttu on ta hüüdnimi seakala.