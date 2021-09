Teid kirjeldatakse kui Eesti üht mõjukaimat, tuntuimat ja kardetuimat advokaati – kas see on see, kuhu soovisite advokaadina tööd alustades jõuda?

Ma mäletan, et gümnaasiumis karjääriõpetuse tunnis ma teadsin, et tahan saada lihtsalt edukaks inimeseks, aga otsest visiooni mul ei olnud. Aga jah, teadsin ja rääkisin juba esimesel kursusel, et tahan oma advokaadibürood teha. Kardetuim... naljakas on vaadata vahest, et kui keegi hakkab midagi arvama, siis keegi ütleb, et sa saad Sarvelt kohe nõudekirja – seda inimesed arvavad ja ma ei saa seda valekuvandit otseselt muuta.