PILDID ⟩ Juhani ja Katri Katsi pere täienes ühe reisiselli võrra: oleme paiksemaks jäänud

Otsus ei tulnud sugugi uisapäisa ja aeg tundus lõpuks sobivat. «Kuna oleme pigem paiksemaks jäänud, siis tundus üks pereliige juurde võtta kuidagi õige. Eks see ole tegelikult meil ka unistus olnud,» tõdes Katri. «Oleme nii õnnelikud, eriti arvestades, mis maailmas toimub, siis on imeline, kui kodus on nii palju armastust,» sõnas ta.

Kutsikale anti armas nimi: Nala. «Nimi tuli nii, et istusin voodis, mõtlesin natuke ja see tuli üsna ruttu. Hiljem, kui sõbrannale ütlesin, siis sõbranna ütles kohe, et «Lion King» (Nala on tegelane «Lõvikuninga» multifilmis – toim), millele ma ise ei mõelnud absoluutselt, aga ehk tõesti on lapsena see kuhugi pähe jäänud, sest tõesti on see ju südamlik lugu,» jutustas Katri.