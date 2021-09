VAATA KLEITI! ⟩ Billie Eilish oli nõus disainerkleidi selga tõmbama vaid ühel tingimusel

«Oli lihtsalt õige aeg,» ütles laulja Keke Palmerile , põhjendades oma tavapärasest erinevat valikut. «Oli aeg ja ma tunnen, et olen viimastel aastatel nii palju kasvanud.» Billie jätkas: «Ma olen alati tahtnud seda teha. Ma lihtsalt kartsin ja ei tundnud end oma nahas mugavalt ja tunnen, et lõpuks olin selleks valmis.»

Inspiratsiooniks oli lauljanna sõnul tema lapsepõlve suur armastus Barbiede vastu. «See oli mu lemmikasi kogu maailmas,» ütles ta naeratades. «Palusin neid jõuludeks igal aastal. Just need kleidid, see oli tõesti mu inspiratsioon,» lisas ta.