ELU25 ⟩ PIKANTNE! Juku-Kalle Raid: Paljas Porgand, Äge Kapsas, Seksikas Tainas ja teised staartagumikud

Enesepaljastamise üllast kunstist on kirjutatud kõikidel aegadel, isegi Nõukogude Liidus. Nii näiteks leidub kirjanik Jaan Rannapi varamus tore lugu «Südamest südamesse», kus askeldatakse pioneerikoondusel. Koolisaali asetatakse maha kolm ahjupuud, mille all on lõke – seda läheb tarvis, et markeerida pioneerilõkke ümber munemist kusagil metsatukas. Pioneerijuht Vivian aga nõuab, et ennast kohale venitanud pioneerid hakkaks südant puistama ja räägiks enda kohta kõik ära. No ikka kõik saladused. Ja seejärel oma sõprade kohta samuti. Täielik porgandimula, ühesõnaga. «Silvile ei teeks paha, kui ta vahest peeglisse vaataks. Ehk siis tuleb meelde, et juukseid võiks ikka iga päev kammida! Oih, lokikene! Oih, ripsmekene!»

Kui juba Rannap meelde tuli, siis leidub tal ühe pioneeride rühmanõukogu blogijatest veel mitu lugu, näiteks peab Salu Juhan enda ja oma klassikaaslaste iseloomustused kirja panema. Ikka tulevaste põlvede tarbeks. Väga lahedad blogid on.

Paned endale nimeks Merilin Nau, Paljas Porgand, Normaalne Kapsas või Seksikas Tainas, hakkad õpetama, kuidas elada tuleks ning elu on ilus nagu lapikul maakeral.

Enese seltskondlikest tegevustest ei pajata ainult tänased tainad, tuletame meelde ka klassikuks peetavaid: näiteks kirjandusrühmitust Siuru, kuhu kuulusid sellised blogijad nagu August Gailit, Marie Under, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, Artur Adson ja Henrik Visnapuu. Siuru korraldas väljasõite Lõuna-Eestisse, 100 aastat tagasi oli see kõik üks karm ja põnev seltskonnavada. Nojah, selle vahega, et siurulased valdasid kirjutamise kunsti. Igal juhul äsati ka üksteisele: Gailit kirjutas Underist pamfleti ning Under ja Adson tõmbasid blogijate kambast uttu.

Ka täna kaklevad blogijad olulistel teemadel, nagu kes viis kassi varjupaika ja kes kusi talle kopsikusse. Alati kerkib seejärel ajakirjanduses paks pahandus, mida klattida.

Enamuse blogijatest neelab paraku halastamatult oma hammaste vahele aeg, neelab nad täitsa alla, seedib maomahlas ära ja pritsib pärasoole kaudu põldudele, kus hakkavad kasvama uued, värskema ajastu, nüüd juba kirjaoskamatud ja tõsiselt põrutada saanud Porgandid ning kogu see lahe soga hakkab otsast peale. Ja nad mitte ei lahku seedetrakti, vaid ka lakuvad seda. Pikantne, mis?

Enesest rääkimise üllast kunsti teistele jätta ei taha, nad ei saa sellega hakkama. Stilistiliselt on aasta 2021 Roogitud Köögiviljadest blogeritega igati võrdsed kuldsed sõnameistrid «Pioneerijuhi käsiraamatust», trükitud 1949. Seal näiteks pajatab oma isikust keegi E. Känd: «Ma tahaksin sarnaneda Leonardo da Vinciga. Saada niisama andekaks, igakülgselt arenenud, geniaalseks kunstnikuks ning leiduriks.»

Samas raamatus sekundeerib teine peale-sõja-aegne blogger O. Tamm: «Mina tahan olla sarnane Tškaloviga – meie aja kangelasega. See oli tugeva tahtejõuga inimene!»

Ning teisal lööb sekka 1949. aasta suunamudija O. Saar: «Mina tahaksin sarnaneda suure vene kirjaniku Maksim Gorkiga. Ta meeldib mulle oma suure südame pärast!»

Pole kahtlustki, et tsiteeritud blogerid – kelle joga alla oli kirjutatud toimetuse poolt täitsa suvaline nimi – mudinuks sõjajärgsel ajal suunda, nii et tähetolm taga. Ja eks muditigi – ka siis.

Kollektiivsel napakusel on üks vankumatu omadus: see on väga lihtne, arutlema ei pea ning kõik saavad enam-vähem pihta. Palju lootustandvam mõtteaines kui peaministri arusaamatu igapäevane ine, kus on mitu pikka lauset, palju turvalisem samuti.

Enamuse blogijatest neelab paraku halastamatult oma hammaste vahele aeg, neelab alla, seedib ära ja pritsib pärasoole kaudu põldudele.

Aga jah – nagu mainitud – Paljas Porgand on meie väikese rahva seast lahkunud ning meid kõiki nutvateks titt-orvukesteks muutnud.

Lugejakiri.ee teab aga rääkida:

«Väidetavalt on Eesti esihelilooja Arvo Pärt sellest uudisest nii šokis, et sulges end kuuks ajaks pimedasse tuppa, et kirjutada sellest dramaatilisest ja traagilisest sündmusest uus lugu, mis saab nimeks «Tabula Rasa II, Special Naked Carrot Edition, Dont Leave Us!».»