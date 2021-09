Riigikogu ees kõnelenud Kaljulaid juhtis tähelepanu, et rahval on riigikogulastele madalad ootused. «Riigikogu peab olema see, keda rahvas tähtsate ja pikaajalist mõju omavate otsuste eel konsensuse otsimisel usaldab. Presidendivalimisi saatva avaliku tähelepanu toon näitas, et täna see kindlasti nii ei ole,» väitis president.