VIDEO ⟩ Ihaste pere vajab abi sarivarga tuvastamisel: samal tänaval on tungitud juba kahte majja

«Kahe viimase nädala jooksul on samal tänaval tungitud juba kahte majja. Palun olge valvsad!» jätkas ta ja lisas täpsustusena, et video ei ole talvine, vaid kerge vihm ja udu jätavad lihtsalt sellise mulje.

Esmaspäeval kella viieks oli Kristiinal juba ka uut infot. «Eelnevalt on kolme poissi nähtud Hipodroomi tänaval kella 23 ajal (reedel), sealt hirmutas neid minema üks meesterahvas. Vahepeal ei tea, mida nad teinud on, aga kell 1.25 oli üks nendest poistest meie hoovis ning tiirutas ümber maja poolteist tundi, pidevalt vaatas akendesse sisse oma taskulambiga,» rääkis Kristiina Elu24 -le.

Politsei alles uurib ohvri sõnul asja ja kommentaari veel jagada ei osanud. «Loodame, et see «inimene» ikka üles leitakse... See on nii vastik tunne, kui keegi su koju sisse murrab ja teeb sellist asja. Aga läinud on kahjuks ka mu vanavanaema ja vanavanaisa abielusõrmused, need olid meile väga väärtuslikud ja selle peale tuli kohe nutt,» tõdes ta.