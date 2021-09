KARM VIDEO ⟩ Steve-O paljastab kolm «Jackassi» stseeni, mis olid näitamiseks liiga šokeerivad

47-aastane meelelahutaja Steve-O rääkis koos kaasnäitleja Wee Maniga Sean Evansi Youtube'i saates «First we feast», millised klipid jäid «Jackassi» telesaatest välja, sest olid liiga ekstreemsed ja šokeerivad.

«Mind huvitab, kas on olemas «Jackassi» saatelõik, mis on kuhugi ära peidetud, sest SMP keelustas selle näitamise?» küsis saatejuht Evans ekstreemsusi tegevatelt meestelt. Steve-O'le meeldis küsimus nii väga, et ta hõõrus rõõmust lausa käsi kokku.